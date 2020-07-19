19 Tem 2020 12:28
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İranlı savunma oyuncusu, Asya Şampiyonlar Ligi En İyi Savunma Oyuncusu Adayı olarak açıklandı

İranlı savunma oyuncusu, Asya Şampiyonlar Ligi En İyi Savunma Oyuncusu Adayı olarak açıklandı

Tahran, İRNA- İranın İstiklal Futbol Kulübü savunma oyuncusu Vorya Gafuri, 2018 Asya Şampiyonlar Ligi En İyi Savunma Oyuncusu Adayı olarak açıklandı.

Asya Futbol Konfederasyonu sitesinde yapılan ve 2018 Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi savunma oyuncularını belirleyen ankette, İran Milli Futbol Takımı ve İstiklal oyuncusu Vorya Gafuri'nin de aralarında bulunduğu oyuncuların ismi yer aldı.

Sitede yapılan açıklamada, 'Gafuri İstiklal'ın bu ligde oynadığı tüm 10 oyunda yer alarak İtiklal'in 2018 Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ikinci defa çıkmasına katkı sağladı. Gafuri el-Hilal'e karşı attığı iki golle, takımının zaferinde büyük rol oynadı2 ifadesi kullanıldı.

İstiklal'ın savunma oyuncusu Gafuri bu ankette Güney Kore, Japonya ve Çin'den savunma oyuncuları ile en iyi savunma oyuncusu olmak için yarışacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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