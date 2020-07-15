İran'da 133 bin adet kordon kanı kök hücresi rezervi mevcut

Erdebil'de gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ruyan Kök Hücre Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Murtaza Zarrabi, 'Özel bankalardaki 128 bin örneğin yanı sıra kamu bankalarında bulunan 5 bin örnek de 31 ilimizde mevcuttur.' dedi.

Tahran, İsfahan ve Rezevi Horasan illerinin ülke çapında bulundurdukları göbek kordon kanı kök hücre rezervi açısından sırasıyla ilk üç sırada yer aldıklarına değinen Zarrabi, dünya çapında göbek kordon kanı kök hücre rezervinin 700 bin örnekten oluştuğunu bildirdi.

Kök hücrelerin 80 hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten Ruyan Kök Hücre Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Zarrabi, İran'da çeşitli hastalıkların tedavisi için kök hücreler aracılığıyla bin nakil ameliyatının yapıldığını ve bunlardan 200 kadarının göbek kordon kanı kök hücrelerine ait olduğunu açıkladı.

Türkiye gibi birçok ülkeden kordon kanı örneklerinin İran'da rezerv edildiğine değinen Zarrabi, kordon kanının kan kanseri ve bağışıklık sistemi sorunları gibi birçok hastalıkta kullandılığını ifade etti.

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