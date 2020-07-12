Urmiye Gölü'nün su hacmi 4.29 milyar metreküp

İRNA muhabirine açıklama yapan Sarhoş, Urmiye Gölü'nün su hacminin 3 bin 32 kilometre, su seviyesinin ise 1271 metre 59 santimetreye yükseldiğine dikkati çekerek, su seviyesinin yağışların azalmasına rağmen geçen yıllara kıyasla iyi durumda olduğunu ifade etti.

Urmiye Gölü'nün geçen yııla göre genişlik açısından 182 kilometrekare büyüdüğünü belirten Sarhoş, bu genişliğin halihazırda 3 bin 32 kilometrekareye ulaştığını açıkladı.

Urmiye Gölü'nü canlandırma projelerinin önemli bölümünün bu yıl hayata geçirileceğini kaydeden Sarhoş, Urmiye Gölü'nün bu projelerin uygulaması sonucu su seviyesinin 1 metre yükseleceğini ve böylece Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu gölün canlandırılacağına yönelik vaadinin yerine getirileceğini söyledi.

Bu bağlamdı BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Urmiye Gölü'nün canlandırılması için uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin devamında, bu gölün tekrar eski güzel günlerine kavuşması için Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bu iş birliği, bölgede kuraklığın yönetilmesi için kapsamlı bir sistemin devreye sokulması amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda FAO uzmanları ile Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ve İran Meteoroloji Kurumu uzmanlarınbdan oluşan bir grup, bölgeye giderek saha araştırma ve çalışması yaptı ve elde edilen sonuçları değerlendirdi' denildi.

FAO'nun bildirdiğine göre Japonya hükümetinin mali desteği ve FAO'nun teknik desteği ilke yürütülen bu projenin hayata geçirilmesinin amacı, kuraklığı yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir sistemin uygulanması ve Urmiye Gölü'nde kuraklığın önlenmesi yönünde stratejilerin belirlenmesidir.

Bu ortak ulusal ve uluslararası çaba sonucu Urmiye Gölü havzasında kuraklığın önlenmesi veya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıkacak durumun değerlendirilme imkanı elde edilecektir.

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