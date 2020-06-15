15 Haz 2020 15:29
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News Code: 83822856
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Türk mevkidaşı ile görüşen Zarif, İran doğalgazının tekrar Türkiye'ye ihraç edilmesini istedi

Türk mevkidaşı ile görüşen Zarif, İran doğalgazının tekrar Türkiye'ye ihraç edilmesini istedi

Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran-Türkiye doğalgaz boru hattında terör saldırısı sonucu oluşan hasarın onarılarak, tekrar İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ithalinin yapılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir heyet başkanlığından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Zarif, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, korona ile mücadelede iki ülkenin dayanışması ve korona salgını nedeniyle iki ülke arasında geçen dört ayda düşen ticareti yeniden canlandırmayı masaya yatırdı.

Zarif bu görüşmede İran-Türkiye doğalgaz boru hattındaki hasarın giderilerek yeniden aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede Astana Zrivesi'nin sanal olarak düzenlenmesi, ilk fırsatta Astana Zirve Konferansı'nın Tahran'da yapılması, Suriye, Yemen, Libya ve terörle mücade gibi konular değerlendirildi.

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