Türk mevkidaşı ile görüşen Zarif, İran doğalgazının tekrar Türkiye'ye ihraç edilmesini istedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir heyet başkanlığından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Zarif, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, korona ile mücadelede iki ülkenin dayanışması ve korona salgını nedeniyle iki ülke arasında geçen dört ayda düşen ticareti yeniden canlandırmayı masaya yatırdı.

Zarif bu görüşmede İran-Türkiye doğalgaz boru hattındaki hasarın giderilerek yeniden aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede Astana Zrivesi'nin sanal olarak düzenlenmesi, ilk fırsatta Astana Zirve Konferansı'nın Tahran'da yapılması, Suriye, Yemen, Libya ve terörle mücade gibi konular değerlendirildi.