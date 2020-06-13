İranlı çocuğa Uluslararası Bulgaristan Banksa Resim Yarışması bronz madalyası

Hemedan Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Beslenme Merkezi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Dostlarla birlikte sevinç ve mutluluk' konulu düzenlenen bu yarışmalara Hemedan ilinden gönderilen 61 eserden biri bronz madalya elde ederken, 3 esere de onur ödülü verildi.

Hemedan'ın Şirinsu ilçesinden Hesna İskenderi, bronz madalya ile onur ödülünü kazanırken, Esedabadlı 11 yaşındaki Muhammed Cevd Salimi ile Sümeyye Ser Emanullahi ile Fatma Musalı birer onur ödülüne değer görüldü.

Öte yandan Hemedan Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Beslenme Merkezi'nden 12 üye de daha önce İran'da düzenlenen yarışmalarda ödüle layık görülmüştü.