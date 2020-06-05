5 Haz 2020 17:23
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News Code: 83811107
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Uluslararası Karate Federasyonu Başkanı İran’ın koronalı günlerdeki uygulamalarını takdir etti

Uluslararası Karate Federasyonu Başkanı İran’ın koronalı günlerdeki uygulamalarını takdir etti

Tahran, IRNA- Uluslararası Karate Federasyonu Başkanı Anntonio Spinoz, İran Karate Federsyonnunun koronalı günlerdeki faaliyetlerini takdir etti.

Spinoz, İran Karate Federasyonuna yazdığı mektupta, ‘’İran Karate Federasyonunun Koronalı dönemdeki faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bu şartlarda karatecilerin faaliyetlerinin devamı için tüm faaliyetler değerlidir. ‘’ dedi.

Spinoz mektubunda, ’’Mevcut şartlarda önemli olanın, federasyonların sporcuların sağlığına öncelik vermesi ve sağlık protokolleri çerçevesinde bu sporun devamını sağlamasıdır. Bu yönde İran Karate Federasyonunun çalışmaları takdire şayandır. ‘’ dedi.

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2012

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