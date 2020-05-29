İran yapımı tıbbi robot yurt dışındaki hastanelerde kullanılacaktır

Gere Hani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Keyvan lifebot robotun tıbbi alanda kullanılan bir robot olduğunu ve sapık personeline yardım maksatlı dizayn edildiğini söyledi.

Gere Hani, robotun yerli imkanlarla dizayn ve üretildiğinden istenilen bir çok özelliğin de robota eklenebileceğini söyledi.

Stereo Vision teknolojisini kullanan robot, engel tespit sensoru, vücut ısı ölçeri, kan oksijen seviyesi ölçüm aleti ve diğer sensorların eklenebilme kapasitesi gibi olanaklara sahip.

Ayrıca robot, hasta ile doktor arasında görüntülü ve sesli iletişim, çeşitli odalara yemek ve ilaç taşıma, diğer robotları kontrol etmek için çok boyutlu performans ve hareketli tepsilerde titreşim karşıtı ekranlar gibi olanakları barındırmaktadır.

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2012