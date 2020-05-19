Emirkebir Üniversitesi araştırmacıları TÜBİTAK'ın hibe desteğini kazandı

İran saygın üniversitelerinden Emirkebir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'İran ve Türkiye arasında Temmuz 2019'da İranlı ve Türk araştırmacıların ortak proje yapması için yapılan duyurunun ardından 164 proje kbul edildi. Bu projelerden birinde TÜBİTAK, Emirkebir Üniversitesi araştırmacıları Saide Serabadani, Muhammedrıza Hudabahş, Davud Hakşinas Fetmeseri ve Hüsam Mekki'ye hibe desteği sunacak' ifadesi kullanıldı.

İranlı ve Türk araştırmacıların İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliği ile 22 ortak projeyi uygulayacakları duyuruldu.

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2019'da 2020 TÜBİTAK-MSRT Ortak Davetiye programı çerçevesinde duyurulan İran-Türkiye ortak araştırma projelerinin ardından, İranlı ve Türk araştırmacılar arasında 164 otak araştırma projesi alınarak, jüri tarafından değerlendirildikten sonra nihayet geçtiğimiz günlerde 22 ortak proje onaylandı.

Bu projeler İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Bilimsel ve Uluslararası Merkezi ile TÜBİTAK'ın iş birliğinde uygulanacak.

TÜBİTAK tarafından Türk araştırmacılar için tahsis edilen tutar, proje başına 100 bin TL, İran Bilim Bakanlığı tarafından İranlı araştırmacıların kullanması için aktarılan tutar ise her proje için 40 milyon Tümen olarak açıklandı.

Seçilen projeler, projelerin detayları ve ilgili üniversitelerin isimleri, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Bilimsel ve Uluslararası Merkezi sitesind yer alıyor.

İran Bilim Bakan Yardımcısı Hüseyin Salar Amoli dün yaptığı açıklamada bu ortak projeyi, İran-Türkiye Korona Sonrası Uluslararası İş Birliği Projesi olarak adlandırdı.