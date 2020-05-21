Iraklı milletvekili: Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri Filistinlilerin meşru haklarını garanti altına alıyor

İRNA'ya röportaj veren el-Esedi, Dünya Kudüs Günü Yürüyüşleri'nin başta Avrupa olmak üzere dünya ülkeleri parlamentoları ve Lahey Adalet Divanı gibi uluslararası örgütler üzerinde önemli bir baskı aracı olduğunu belirtti.

Avrupa ülkeleri ile ABD'nin Filistin meselesi ile ilgilenen önemli ülkelerden olduklarını kaydeden el-Esedi, 'Dünya Kudüs Günü'nde Filistin halkının haklarını savunan yürüyüşlerin düzenlenmesi ile diğer etkinlikler, bu ülkelerede karar alıcı merkezleri etkileyebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Halk protesto ve taleplerinin diktatör ülkelerde etkisi olmamasına rağmen, demokratik ülkelerde ve özellikle Avrupa ülkeleri parlamentolarında Filistin halkının meşru haklarının gerçekleşmesi doğrultusunda kararların alınabilmesine katkı sağlayabileceğini dile getiren Iraklı milletvekili, ^Bu tür protesto ve gösteriler sonucu bazı Avrupa ülkelerinin İsrail rejimi yetkililer ile ilgili karar aldıklarına ve Filistinlilere karşı savaş suçu işledikleri gerekçesiyle bu ülkelere giriş yasağı konulduklarına tanıklık ettik' açıklamasında bulundu.

Genel ve geniş halk yürüyüşlerinin halk talepleri adına bir mesaj taşıdığına değinen el-Esedi, 2Bu tür yürüyüşler, bir halkın dert ve sıkıntısını gözler önüne sererek, taleplerin karşılık bulmasında önem taşımaktadır' diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.