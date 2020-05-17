İran ve Türkiye'den türbin kanadı konusunda iş birliği

İRNA'ya konuşan Havendi, '2020 TÜBİTAK-MSRT Ortak Çağrı Programı kapsamında alınan 164 projeden 22'si kabul edildi. Bunlardan bir proje, İran Madde ve Enerji Araştırma Merkezi'ne teslim edilerek İranlı ve Türk araştırmacıların ortak iş birliği hayata geçirilmesi bekleniyor' dedi.

Havendi konuşmasını öşyle sürdürdü:

'İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilen Tebriz Üniversitesi ile TÜBİTAK tarafından oluşturulan çalışma grubunda türbin kanadının tasarımı, üretimi ve testi yapılacak.

Bu projede Madde ve Enerji Araştırma Merkezi araştırmacıları Said Rehgüzer ve Mazyar Dehgan ile ODTÜ öğretim görevlileri iş birliği yapacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

İran Madde ve Enerji Araştırma Merkezi'ne bağlı araştırmacılar son yıllarda İran, bölge ve dünya genelinde birçok buluş ve ihtiraya imza atarak, ülkemize büyük kazanımlar kazandırmışlardır.