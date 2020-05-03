Urmiye Gölü'nün canlandırılması için bir milyar dolar harcama yapıldı

Urmiye Gölü'nün canlandırılması için ilk etapta toplam 5 milyar doların öngörüldüğüne dikkati çeken Tecrişi, bu miktardan şimdiye kadar 1 milyar dolarının bu proje için tüketildiğini ve geçen yıl bu konu için 633 milyar Tümen tahsis edildiğini açıkladı.

Yapılan planlama ve kararlar sonucunda Urmiye Gölü'nün Eylül 2017'den beri su seviyesinin iyi bir duruma ulaştığına dikkati çeken yetkili, gölün su hacminin halhazırda 5 milyar metreküpü aştığını, geçen yılın aynı döneminde ise bu hacmin 4 milyar metreküp olduğunu söyledi.

En son statistiklere höre Urmiye Gölü'nde 64 bin kadar flamingonun görüldüğüne değinen Tecrişi, Urmiye Gölü'nün 2025 Perspektif Programı uyarınca çevre koruma açısından canlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Urmiye Gölü Canlandırılma Komitesi Planlama ve Birleşme Ofisi'nin faaliyete başladığı 6 yıldan beri büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Tecrişi, Urmiye Gölü'nün tamamen canlandırılması için çalıştıklarını ve bunun için üç aşamalı bir plan üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bu bağlamdı BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Urmiye Gölü'nün canlandırılması için uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin devamında, bu gölün tekrar eski güzel günlerine kavuşması için Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bu iş birliği, bölgede kuraklığın yönetilmesi için kapsamlı bir sistemin devreye sokulması amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda FAO uzmanları ile Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ve İran Meteoroloji Kurumu uzmanlarınbdan oluşan bir grup, bölgeye giderek saha araştırma ve çalışması yaptı ve elde edilen sonuçları değerlendirdi' denildi.

FAO'nun bildirdiğine göre Japonya hükümetinin mali desteği ve FAO'nun teknik desteği ilke yürütülen bu projenin hayata geçirilmesinin amacı, kuraklığı yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir sistemin uygulanması ve Urmiye Gölü'nde kuraklığın önlenmesi yönünde stratejilerin belirlenmesidir.

Bu ortak ulusal ve uluslararası çaba sonucu Urmiye Gölü havzasında kuraklığın önlenmesi veya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıkacak durumun değerlendirilme imkanı elde edilecektir.