Urmiye Gölü'nün su hacmi 5 milyar metreküpe yükseldi

İRNA'ya röportaj veren Caferi, Urmiye Gölü'nün su hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 milyon metreküp ve geçen yıl Ekim'den bu yana 1 milyar 570 milyon metreküp artış gösterdiğini belirtti.

Gölün geçen yıla kıyasla genişlik bakımından 142 kilometrekare arttığına dikkati çeken Caferi, bu gölün genişliğinin halihazırda 3 bin 178 kilometrekare olduğunu ifade etti.

Urmiye Gölü su seviyesinin de geçen yıla göre 21 santimetre yükselerek 1271 metre 82 santimetreyi bulduğunu kaydeden Caferi, Urmiye Gölü'ne su taşıma projelerinin bu yıl hayata geçirilmesi durumunda bu gölün su seviyesinin 1 metre kara yükseleceğini dile getirdi.

Bu bağlamda BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Urmiye Gölü'nün canlandırılması için uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin devamında, bu gölün tekrar eski güzel günlerine kavuşması için Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bu iş birliği, bölgede kuraklığın yönetilmesi için kapsamlı bir sistemin devreye sokulması amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda FAO uzmanları ile Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ve İran Meteoroloji Kurumu uzmanlarınbdan oluşan bir grup, bölgeye giderek saha araştırma ve çalışması yaptı ve elde edilen sonuçları değerlendirdi' denildi.

FAO'nun bildirdiğine göre Japonya hükümetinin mali desteği ve FAO'nun teknik desteği ilke yürütülen bu projenin hayata geçirilmesinin amacı, kuraklığı yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir sistemin uygulanması ve Urmiye Gölü'nde kuraklığın önlenmesi yönünde stratejilerin belirlenmesidir.

Bu ortak ulusal ve uluslararası çaba sonucu Urmiye Gölü havzasında kuraklığın önlenmesi veya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıkacak durumun değerlendirilme imkanı elde edilecektir.