Fecr Uluslararası Boks Şampiyonası Tahran’da düzenlenecek

İran Boks Federasyonu resmi isteği ve Uluslararası Boks Federasyou ve Asya Boks Konfedrasyonu onayı ile Fecr Uluslararası Boks Şampiyonası Tahran’ın ev sahipliğinde Şubat 2021’de düzenlenecektir.

Karşılaşmaların geçen Mart ayında düzenlenmesi gerektirmekteydi fakat korona virüsün yaygınlaşması sonucu karşılaşmalar düzenlenmedi.

İran Boks Federasyonu Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerle karşılaşmalara katılımın sağlanması için müzakereler yürütmektedir.

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2012