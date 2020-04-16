İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi İran Kızılayı'nın koronavirüsle mücadeledeki faaliyetlerini övdü

İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti ile görüşen Leitner, burada yaptığı açıklamada İran'da finans ve tıbbi malzemelerin ithalatı ile ilgili sektörüde faaliyet gösteren İsviçre firmalar, İran Kızılayı ile işbirliği yapmaya hazırdır. Bu yüzden gerekli malların temini için bu şirketlere vermek üzere başvuru listenizi hazırlamanızı talep ediyorum' dedi.



İsviçre'nin İran'la ticaret için başlattığı finans kanalının faaliyetlerine de değinen İsviçre Büyükelçisi, bu finans kanalının şu iki alanda özel faaliyetleri olduğunu söyledi: 'İran'da ilaç, tıbbi ekipman ve gıda maddeleri alanında çalışan ve bu alanlarda gerekli eşyaları İran'a aktarabilen İsviçre şirketleri mevcut. Diğer yandan İran parasının İsviçre bankalarına transfer edilmesiyle İran'ın ihtiyaç duyduğu mallar satın alınabiliyor. Bu kanal insani yardım için değil, İran'ın ihtiyaçlarını karşılayan ve hümaniter amaçla açılan bir kanal olarak oluşturuldu.'

İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ‘Yaptırımların neden olduğu tüm sorunlara rağmen bu hastalığın üstesinden gelebildik. Koronavirüs hastalığı alanındaki bilim adamlarımızın deneyimlerini İsviçre üniversiteleri ve araştırma merkezleri ile paylaşmaya hazırız’ dedi.