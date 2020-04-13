Nazenin Zağeri'nin izin süresi 19 Nisan'a kadar uzatıldı

İRNA muhabirine konuşan Mahmud Behzadirad, müvekkilinin izin süresinin 19 Nisan gününe kadar uzatıldığına işaret ederek, İran yargı yetkilileri ile Zağeri'nin şartlı tahliyeden yararlanması için görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

İran-İngiliz çifte vatandaşı Nazenin Zağeri, 4 Nisan 2016 günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda Kirman İstihbarat Kurumu ekiplerince gözaltına alındı.

Kirman İstihabat Kurumu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Zağeri yabancı kurum ve şirketlere üye olarak siber ve medya projelerinin tasarımı ve uygulanmasında yer almış ve kutsal İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak şekilde devrilmesi için faaliyette bulunmuştur. Adı geçen kişi, İran devleti karşıtı kuruluşlardan birinde ana üyelerden biri olarak yabancı ülke istihbarat örgütlerinin desteği ile son yıllarda suç içeren faaliyetlerini sürdürmüştür ifadesi kullandı.

Zağeri dosyası daha sonra görüşülmek üzere Tahran Savcılığına intikal ettikten sonra hakkında iddianame hazırlanarak İnkılap Mahkemeleri'nde dosyası görüşüldükten sonra, İnkılap Mahkemesi 15. Şubesi, adı geçeni 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar Temyiz Mahkemesi'nde de onaylanarak işleme konuldu.