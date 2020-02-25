İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

Türkiye medyasında yayınlanan haberler göre, twitter hesabından açıklamaya yapan Koca, 'Ferazmend ile yaptığım görüşmede, İran'da korona virüsnün yayılmasından üzüntü duyduğumu belirterek, iki ülkenin aldığı önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunduk' ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm imkanlarıyla hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanında oluğunu söyledi.

Koca yaptığı açıklamada, İran'da toplam vaka sayısının 43, ölüm sayısının ise 8 olarak kaydedildiğini, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır'dan Özerk Nahçıvan Bölgesi'ne açılan Dilucu Sınır bilim kurulunun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında İran’la sınırların geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Koca, İçişleri Bakanlığının, İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararları tüm valiliklere bildirdiğini açıkladı.

Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." diye konuştu.

Koca, "Son olarak cuma günü açıkladığımız tedbirler çerçevesinde İran'dan ülkemize kara hudut kapılarımızdan giriş yapan tüm yolcular tek tek muayene edilmekteydi. Yolcularda ateş, burun akıntısı, öksürük gibi herhangi bir soğuk algınlığı tespit edilirse, yolcu Türk vatandaşıysa gözlem altına alınarak numuneleri referans laboratuvarımıza gönderiliyordu. Yolcu İran ya da başka bir ülke vatandaşı ise ülkemize girişine izin verilmedi. Bu çerçevede dün ve önceki gün 8 İran vatandaşının bu anlamda hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş verilmediğini söylemek istiyorum. Van Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı, onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı, yani koronavirüs hastası değiller." ifadesini kullandı.