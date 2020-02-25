İran ve Türkiye dışişleri bakanları korona virüsü hakkında görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zarif'in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde korona virüsünün bölgeye yayılması ve bu hastalıkla ilgili son gelişmeler hakkında görüştüğü belirtildi.

Taraflar virüsün yayılmasını önlemek için sağlık ve önleyici standartlara uyma gereğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 64'e çıktığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm imkanlarıyla hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanında oluğunu söyledi.

Koca yaptığı açıklamada, İran'da toplam vaka sayısının 43, ölüm sayısının ise 8 olarak kaydedildiğini, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır'dan Özerk Nahçıvan Bölgesi'ne açılan Dilucu Sınır bilim kurulunun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında İran’la sınırların geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Koca, İçişleri Bakanlığının, İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararları tüm valiliklere bildirdiğini açıkladı.