Yeni ticari mekanizma ile İran'a ilaç transferi garanti altına alınacak

İRNA Londra muhabirine açıklamalarda bulunan Bollinger, İran ile İsviçre arasında tarım ve ilaç ürünlerinin transferi için yeni oluşturulan mekanizma hakkında bilgiler vererek, bu mekanizmayı birçok firmanın kullanmak istediğini dile getirdi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra yaptırım listesinde olmayan malların bile işlem ve transferinin yapılmasının çok zor olduğuna dikkati çeken İsviçreli yetkili, ülkesinin bu mekanizmanın ortaya çıkması için uluslararası koordinasyonları yaptığını ve mekanizmanın öneminin, bunu kullanarak İran'a ilaç transferini mümkün kıldığını sölyedi.

3 AB ülkesinin geçtiğimiz yıl İran'la ticaret için kurdukları INSTEX isimli mali mekanizma ile yeni kurulan araç arasındaki farklara değinen Bollinger, 'INSTEX, AB ülkeleri tarafından tescil edildi, ancak biz ABD yetkilileri ile iletişime girerek bunu oluşturduk' diye konuştu.