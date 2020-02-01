1 Şub 2020 18:28
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News Code: 83655345
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İsviçreli yetkili İRNA'ya konuştu

Yeni ticari mekanizma ile İran'a ilaç transferi garanti altına alınacak

Yeni ticari mekanizma ile İran'a ilaç transferi garanti altına alınacak

Londra, İRNA- İsviçre Ekonomi Bakanlığı İkili İlişkiler Ekonomi Bölümü Başkanı Erwin Bollinger, İran ile İsviçre arasında mal transferi için oluşturulan ticari mekanizma çerçvesinde çok kısa zamanda birçok şirket ve firmanın faaliyete başlayacaklarını belirterek, bu mekanizmanın İran'a ilaç transferini garantilediğini vurguladı.

İRNA Londra muhabirine açıklamalarda bulunan Bollinger, İran ile İsviçre arasında tarım ve ilaç ürünlerinin transferi için yeni oluşturulan mekanizma hakkında bilgiler vererek, bu mekanizmayı birçok firmanın kullanmak istediğini dile getirdi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra yaptırım listesinde olmayan malların bile işlem ve transferinin yapılmasının çok zor olduğuna dikkati çeken İsviçreli yetkili, ülkesinin bu mekanizmanın ortaya çıkması için uluslararası koordinasyonları yaptığını ve mekanizmanın öneminin, bunu kullanarak İran'a ilaç transferini mümkün kıldığını sölyedi.

3 AB ülkesinin geçtiğimiz yıl İran'la ticaret için kurdukları INSTEX isimli mali mekanizma ile yeni kurulan araç arasındaki farklara değinen Bollinger, 'INSTEX, AB ülkeleri tarafından tescil edildi, ancak biz ABD yetkilileri ile iletişime girerek bunu oluşturduk' diye konuştu.

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