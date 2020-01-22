İranlı kadın koşucu: 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanmak için hazırım

İRNA’ya konuşan Fesihi, 'Bu hafta Sırbistan Atletizm Ligi yarışmalarında 60 metrede 7.29 saniye ile Dünya Atşetizm Şampiyona'sına katılma hakkını elde ettim. Bu yarışmalar rekorlarımı iyileştirmek için harikaydı’ diye belirtti.

Fesihi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

’Başından beri hedeflerim İran rekorunu kırmak ve Asya ve Dünya Ateltizm Şampiyonalarına katılma hakkını elde etmekti. 60 metrede 7.29 saniye ile 100 metre koşuda iyi bir rekor elde etmek için programım var.'

Geçtiğimiz ay Sırbistan’ın başkenti Belgard’da düzenlenen Dünya Ateltizm Yarışması'nda koşucumuz Ferzane Fesihi 60 metrede 7.29 saniye ile dünya rekorunu kırmayı başardı.

60 metre dünya salonu giriş rekoru 7.30 saniye iken Fesihi 0.01 saniye daha hızlı koştu.

Fesihi, kendi eski rekorunu da tazeledi.

Bu rekorun Dünya Atletizm Federasyonu'nda tescil edilmesi halinde Fesihi, gelecek aylarda düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’a katılma hakkını kazanacak.

Ferzane Fesihi, daha önce de Sırbistan Ateltizm Kulüpler Yarışmaları'nda 60 metrede birinci olmuştu.

Partizan Belgrad'ın davetiyle yarışmalara katılan Ferzane Fesihi, 7,46 saniye rekoru ile birinci oldu.

Daha önce de Asya'da bronz madalya kazanan Fesihi, Belgrad'ın Partizan Kulübü temsilcisi olarak yarışmalarda mücadele etti.