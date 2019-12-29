İranlı araştırmacılar dizel yakıtla çalışan araçlarda isiyi emebilen nanofiltre üretti

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoıloji İşleri'nden yapılan açıklmaya göre, büyükşehirlerin çoğunun hava kirliliği ile boğuştuğu günümüzde, İranlı araştırmacıların çevreyi kirleten hidrokarbonların kirliliğinin azaltılması için ürettikleri ürün dikkat çekti.

Bu projenin uygulayıcısı Resul Nevruziyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Halihazırda uluslararası standart olarak bilinen ECE-R132 ölçümüne göre, dizel yakıtıla çalışan araçlarda isiyi emebilen nanofiltreyi tasarlayıp üretmeyi başardık' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri'nin bu tasarımda kendilerine sunduğu desteğe değinen Nevruziyan, 'Günümüzde araba üretici firmaları, dizel yakıt ile çalışan motor ile uyumlu olmayan yabancı menşeli filtreler kullanıyor. Ayrıca yabancı filtrelerin fiyatı, İran ürününe kıyasla üç katına kadar yükseliyor' diye konuştu.

Tasarlanan bu ürünün ülke içindeki koşullara uyumlu şekilde tasarlandığının altını çizen Nevruziyan, 'İranb İslam Cumhuriyeti, çevreyi kirleten kirletici unsurların kontrolü konusunda dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanmaktadır' değelendirmeisnde bulundu.

Benzin ve dizel yakıt ile çalışan araçlar ile motosikletlerin Tahran'ın hava kirliliğinde yüzde 75 paya sahip olduklarını kaydeden Nevruziyan, 'Hava kirliliğini kontrol ve azaltma konusu çok önemlidir. Hava kirliğini kaynağında kurutmamız ve ortadan kaldırmamız gerekmektedir' ifadesine yer verdi.

Nevruziyan'ın ifadesine göre bu nanofiltre 2.5 mikrondan daha az boyutu olan parçacıkları emme kabiliyetine sahip olması nedeniyle hava kirliliğinin kıontrol altına alınıp düşürülmesi için çok önemli bir adım olarak görülebilir.