Kuala Lumpur, İran’ın siyasi istişareleri merkezi

Ruhani Kuala Lumpur’da

Ruhani, 3 günlük Malezya ziyaretinde Kuala Lumpur 2019 liderler zirvesine katılıp konuşmasının yanında, İslam dünyasının gelişme öncelikleri ve sorunları isimli yuvarlak masa toplantısında İran’ın öncelikleri ve politikalarını katılımcılara beyan etti.

Ruhani, Perşembe günü başka bir toplantıda İslam ülkelerinin tarihi bir sorumlulukları olduğunu ve İslam ülkelerinin İslam ümmeti önündeki izzet yolunu açmaları gerektiğini söyledi.

Malezya’da mukim İranlılarla görüşme

Ruhani, burada ikamet eden İranlılara düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Ekonomik baskı ve ambargolara karşın, İran nükleer meselede büyük gelişmeler elde ederek, IR-6 tipi yeni santrifüjlerimiz çalışmakta ve IR-9 tipi santrifüjler de test aşamasındalar' diye konuştu.

ABD ve Siyonist yetkililerin İran'a azami baskı ve yaptırım uygulamaktan amaçlarının İran'ı izole etme olduğunun altını çizen Ruhani, 'Halkın düşmanların ekonomik baskı ve ambargolarına direnişi ile ülkemizin durumu, her alanda geçtiğimiza yıla kıyasla daha iyidir' ifadesini kullandı.

İran'ın bu yıl ekonomik, siyasi, kültürel, toplumsal ve savunma konularındaki dayanıklılığının geçtiğimiz yıla göre arttığına işaret eden Ruhani, 'Bir dönem yurt dışından ithal edilen araba parçalarının bir kısmı, halihazırda yerli parça üreticileri tarafından üretilmektedir. Petrol ve doğalgaz tesisleri ve türbin ile kompresör parçalarının üretiminde sıkıntılı günler yaşadıktan sonra günümüzde bunlar kendimiz üretiyoruz ve düşmanların yaptırım ve baskılarına ve halkın hayatında sorun çıkarmalarına karşın, bazı konularda kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaştık' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Malezya görüşmeleri

Ruhani, Ruhani, Başbakan Mahatir Mohammad ile yaptığı görüşmede Müslümanların tamamının bir aile olduğunu ve bir birine karşı sorumluk hissetmeleri gerektiğini belirterek, Müslümanların birçok sorununun İran ambargosu gibi, Amerikan müdahalesinden kaynaklandığını söyledi.

Ruhani, İran’ın son iki yılda tek taraflı ve zorba ambargolar altında olduğunu belirterek, ‘’Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolar 2231 nolu BM Güvenlik Kararına rağmen uygulanmıştır v Amerika sebepsiz yere nükleer anlaşmadan çekildi. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran ambargolarında başarısız olduğunu ifade eden Ruhani, son 5 ayda ambargolara rağmen İran’ın ekonomik programlarını uyguladığını söyledi.

Malezya ile ilişkilerin önemine değinen Ruhani, iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmesini istedi.

Ruhani, iki ülkenin bilimsel ve teknoloji alanındaki ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, enerji, sanayi, turizm, denizcilikte işbirliğinin iki ülke arasındaki işbirliği alanları olabileceği söyledi.

Ruhani iki ülkenin tıp alanındaki gelişmelerine değinerek bu alana işbirliği yapılabileceği söyledi.

Malezya Başbakanı da İran’ı desteklediklerini belirterek, İran ile ticaretin gelişmesi için ciddi iradeleri olduğunu söyledi.

Amerikan ambargolarının iki ülke ticaret hacmine etkisine değinen Mohammadi, ticaret hacminin arttırması için çalıştıklarını söyledi.

Ruhani, Mohhammad ile görüşme sonrası Twitter’den yaptığı açıklamada Müslümanların bir birine karşı sorumluluk hissetmeleri gerektiğini söyledi.

Ruhani mesajında, İslam ülkelerinin büyük güçlerin baskıları karşısında işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Ruhani ve Erdoğan İslam Dünyası sorunlarının çözümüne vurgu yaptılar

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kuala Lumpur’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İki Cumhurbaşkanı görüşmede bölgesel konular özellikle Suriye’deki son gelişmeleri gözden geçirerek, Astana sürecinde iki ülke işbirliğinin devamına vurgu yaptılar.

Ruhani, Amerikan güçlerinin Suriye’deki varlığı ve o ülke petrol kuyuları durumundan duyduğu kaygıyı dile getirerek, İran ve Türkiye hükümetlerinin Suriye devleti ile daha fazla işbirliği yapmasını istedi.

Suriye devleti ile teröristlerin Idlib’i terk etmeleri için işbirliğini istedi.

İki Cumhurbaşkanı görüşmede ikili ilişkilerin son durumunu gözden geçirerek, ilişkilerin enerji, ulaştırma, sanayi, ticaret ve bankacılık alanlarında gelişmesini istediler.

Görüşmede iki ülke ortak bakanlar kurulunun iki Cumhurbaşkanı başkanlığında gelecek yılın başlarında Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ruhani: Katar’ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al-i Sani ile yaptığı görüşmede, Katar’a uygulanan baskı ve zorlukları mahkum ederek, İran’ın Katar’ın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Ruhani, iki ülkenin yakınlığını ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için kullanması gerektiğini belirterek, iki ülkenin karşılıklı olarak bir çok ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

Şeyh Tamim de iki ülke ilişkilerinin özel ilişki olduğunu belirterek, mevcut bölge şartlarında temaslar ve ilişkileri artması gerektiğini söyledi.

Ülkesine uygulanan ambargolarda İran’ın tutumunu takdir eden Katar Emiri, bu tutumu unutmayacaklarını söyledi.

İran’ın İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin artması için önerileri

2019 Kuala Lumpur Zirvesi açılışında konuşan Ruhani, İslam dünyasının milli ve uluslararası düzeyde sorunları olduğunu belirterek, İslam dünyasının uluslararası düzeyde büyük bir güce dönüşmesi için İslam ülkeleri arasında işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Ruhani, İslam dünyasının kalkınmasının önünde kültürel, ekonomik ve güvenlik sorunları olduğunu belirterek, İslam dünyasının Afrika'nın en batısından Asya'nın en doğu noktalarına kadar birçok güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğuna, ABD'nin askeri, siyasi ve ekonomik tehditleri, İsrail'in Filistin'deki katliamları ve aşırı fikirlerin İslam dünyasına yönelik en büyük tehditler olduğunu ifade etti.

Ruhani, "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır. Suriye ve Yemen'deki savaş, Irak, Lübnan, Libya ve Afganistan'daki kaos ve istikrarsızlık, yerel aşırı düşünceler ve yabancı müdahalelerin birleşiminin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Yemen, Afganistan, Suriye, Libya ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki sorunların sorumsuz ve ayrıştırıcı politikaların bir sonucu olduğunun vurgulayan Ruhani, "Müslüman dünyasındaki sorunları çözmek için karşılıklı diyalog, farklı İslami fikirlere yönelik hoşgörü ve ülkelerin milli egemenliğine saygı ortamının sağlanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi tarafından uygulanan tek taraflı ekonomik yaptırımların yasa dışı olduğunu belirten Ruhani, "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi için bir araç haline geldi. Dünya ekonomisinin, ABD'nin ekonomik sistemiyle iç içe geçmesi ve ulusal ve küresel ekonominin dolarize olması ABD'ye bu imkanı sağlıyor." dedi.

İslam ülkelerinin doların küresel ekonomideki egemenliğinin önüne geçmek için bir yol bulması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "İslam ülkeleri ekonomik açıdan birbirini tamamlayan özelliğe sahiptir. İslam ülkeleri arasında bankacılık ve mali konularda özel mekanizmalar oluşturulması, karşılıklı ticaretin milli para birimleriyle yapılması ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalanması gibi konular ekonomi uzmanları tarafından değerlendirilmelidir." dedi.

Ruhani, İslam ülkelerinin hedeflerine ulaşmak için , Kuala Lumpur Oturumu fonunun oluşması ile İslam ülkeleri arasında teknoloji işbirliği yapılması, yapay zeka ve siber güvenlik alanında ortak araştırma merkezi kurulması ve İslam ülkelerinin dijitan ekonomik alanında ortak İslam Pazarı kurulması önerisinde bulundu.

Japonya ziyaeti

Ruhani, Kuala Lumpur ziyareti sonrası Japonya Başbakanı Abee Şinzo’nun daveti üzerine görüşmelerde bulunmak için Japonya’ya geçti.

Haziran ayında 40 sene aradan sonra ilk Japon Başbakanı olarak Tahran’ı ziyaret eden Abe, o ziyaretinin amacını bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına katkı olarak bildirmişti ve Japonya medyası da Abe’nin nükleer anlaşma ile ilgili konular ve Amerikan ambargoları ile ilgili meseleleri yönünde çabasından yazmışlardı.

Ruhani’nin Japonya ziyareti, Abe’nin Tahran ziyaretine karşılık ve o ziyarette gündeme gelen konuların tamamlanması için yapılmaktadır.

İran ve Japonya iyi ilişkilere sahipler. İki lider en son New York’ta BM Genel Kurulu çalışması esnasında görüşmüşlerdi.

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2012