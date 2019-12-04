İran'ın ‘Sürücülük Kursu’ 2020 Akademisi'nde yarışacak

Linda Kiyani, Alirıza Sanifar, Salar Hamse ve Sanaz Mesbah'ın rol aldığı bu film, Seul Kadın Filmleri Festivali Jüri Heyeti tarafından mümtaz bir eser olarak akıcı bir anlatıma sahip olduğu için Özel Ödül'e değer görüldüğünü aktardı.

Sürücülük Kursu daha önce Ermenistan, İrlanda, İngiltere, ABD ve İtalya'da düzenlenen çeşitli film festivallerinde yarışmış ve ödüller elde etmiştir.

Daha önce, İtalya 22. Din Bugün Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülünü kazandı. Eser ayrıca 18. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Topaz Jüri Ödülü'nü de aldı.

'Sürücülük Kursu', 20-26 Eylül tarihleri arasında Los Angeles Arena Cinelounge Sunset Sineması'nda bir hafta boyunca vizyona girdi ve 2020 Oscarı’na aday gösterildi.

Oscar Akademi her yıl, filmlerin bulunması ve Akademi'nin resmi internet sitesinde ilan edilen ödülü alması gereken bir film festivali listesi yayınlar.

92. Akademi Ödülleri 9 Şubat 2020'de ABD'de düzenlenecek.