İnsan hakları bir Batı metası değildir

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran'da Demokrasi konulu düzenlenen BM İnsan Hakları Dönemsel Rapor Mekanizması 34. Toplantısı'na konuşması olarak katılan İran Şnsan Hakları Komitesi Sekreteri Laricani, '40 yıldır İran'da demokrasi ve seçim vardır. Toplumun her bir kesimi, oyla iktidara geliyor ve oyla da iktidardan gidiyor' diye konuştu.

Avrupalılar başta olmak üzere bazı ülkelerin duruşlarını eleştiren Laricani, 'Biz İnsan Hakları Raportörü ile her hangi bir sorun yaşamıyoruz. Bize göre onun atanması kabul edilir değildir. İran, Batı Asya'da en büyük ve en önemli demokrasidir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da her yıl bir seçimin yapıldığına dikkati çeken İranlı yetkili, 'Dolayısıyla böyle güçlü bir demokrasi geçmişi olan İran'a bazı ülkelerin duruşları veya bir raportörün raporu nedeniyle farklı davranmak, uluslararası toplum için acı bir meseledir' diye ifade etti.

Yemen, Suriye, Irak ve diğer birçok ülkede kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere binlerce kişinin acımazsıca öldürüldüğünün, ancak insan haklarından dem vuranların buna ilgisiz kaldığının altını çizen Laricani, 'Biz terörle mücadelenin bayraktarıyız. El-Kaide, IŞİD, veya diğer her hangi terör örgütlerini kuranlar ve hatta bugün bile onları finanse edenler, iki yüzlülükle insan hakları savunucusu olamazlar' diye ekledi.

BM İnsan Hakları Dönemsel Rapor Mekanizması, BM İnsan Hakları Örgütü'nün öngördüğü en önemli mekanizmalar arasında yer almaktadır.