Hollanda ile İran selin önlenmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunacak

15. Uluslararası Tahran Su Sanayi, Tesisleri ve Kanalizasyon Fuarı'nı ziyaret eden Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Jacques Werner, ülkesinin İran'ın aksine su bolluğu sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Bu mesele, tarafların kuraklık ve su bulluğunun yaşandığı durumlarda iş birliğini geliştirmeleri için iyi bir temel oluşturabilir' dedi.

Hollanda coğrafyasının yüzde 60'ının deniz sevesiyesinin altında olduğuna değinen Hollandalı Büyükelçi, 'Holladan su ile ilgili büyük sorun ve meselelerle karşılaştığı nedeniyle, su yönetimine ilişkin güzel ilerlemeler kaydetmiş ve bu sektörde güzel inovasyon yapmıştır. Bunun için İran-Hollanda su iş birliği ve bilgi paylaşımı için hazır olduğumuzu suyuruyoruz' diye ekledi.