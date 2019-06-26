İranlı snookerci Asya Snooker Şampiyonası’nda şampiyon oldu

16 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Asya 6 Top Snooker Şampiyonası 28 Haziran'da son bulacak.

Emir Sarhoş, İhsan Haydarinejad ve Siyavuş Mezin'den oluşan İran Snooker Milli Takımı, Asya 6 Top Snooker Şampiyonasına katıldı.

Snooker, 22 topla oynanan, Britanya'da popüler olan bir bilardo türüdür. Oyunun amacı çuha kaplı masadaki topları isteka kullanarak masanın her köşesinde dört tane ve uzun kenarın ortasında iki tane olmak üzere 6 tane deliğe belli kurallara ve sıralamaya bağlı kalarak sokmaktır. Oyunun açılışında; bir adet "isteka topu" olarak anılan beyaz top 15 tane kırmızı top ve bunlara ilaveten birer tane 6 farklı renkte top vardır.[1][2]

Masa temizlendiğinde topların puanlarına ve cezalara göre rakibinden çok puan alan oyuncu o çerçeveyi kazanır. Oyun, önceden kararlaştırılan set sayısı kadar oynanır ve en çok seti kazanan oyuncu galip gelir.

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