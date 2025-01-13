7500 kişi "Mevlana" operasını izledi

"Mevlana" operası, İran Ulusal Opera Grubu ve Rudeki Kültür ve Sanat Vakfı’nın yapımcılığında, 22 Kasım’da Firdevsi Salonu’nda sahnelenmeye başlamış ve 51 başarılı gösterimin ardından 10 Ocak Cuma akşamı sona erdi.

"Mevlana" operası, Aran Kukla Tiyatrosu Topluluğu’nun araştırma, yazarlık, kostüm tasarımı, ışık ve yönetmenliği Behruz Garibpur’a ait olan üçüncü repertuvar üretimi olup ilk kez Şubat 2010’da sahnelenmiş ve son olarak 2019 yılında Firdevsi Salonu’nda izleyiciyle buluşmuştur.

Operanın bestecisi Behzad Abdi, orkestra şefi Vladimir Sirenko ve müzik icrası Ukrayna Ulusal Orkestrası tarafından gerçekleştiridi.