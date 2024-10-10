Erakçi: Siyonist rejimin saldırganlığına karşı daha güçlü önlemler almaya hazırız

Seyyid Abbas Erakçi, dünya ülkelerindeki mevkidaşlarına hitaben yazdığı mektupta, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'ın savunmasız halkına yönelik saldırganlığının ve suçlarının devamına işaretle, bu durumun çok sayıda masum insanın şehit olmasına, yaralanmasına ve yerinden edilmesine, konut ve kamusal alanların geniş çapta tahrip edilmesine ve uluslararası işçilerin ve yardım çalışanlarının öldürülmesine yol açtığına değinerek bu rejimin suç niteliğindeki eylemlerini bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit ve savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırımın açık bir örneği olarak değerlendirdi.

Bakan Erakçi mektubunda “İsrail rejiminin sınırsız dokunulmazlığı, özellikle Amerikan havan bombaları kullanılarak yerleşim bölgelerine yönelik kapsamlı hava saldırıları, Lübnan'a yönelik saldırganlığının ve geniş kapsamlı saldırılarının genişlemesine yol açmış ve Güvenlik Konseyi'nin görevlerini yerine getirmedeki başarısızlığı da bu rejimin savaş talep liderlerini sürekli suçlarını sürdürme konusunda daha cesur hale getirdi.”ifadesine vurgu yaptı.

Erakçi, bu mektupta, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin, uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca doğuştan gelen meşru savunma hakkının kullanılması doğrultusundaki eyleminin nedenlerini de açıklayarak Gazze'de ateşkes zeminini oluşturmak ve nihayetinde Siyonist rejimin askeri tesis ve teçhizatını hedef almasını, bu eylemi uzun bir süre itidallı davranmasının ardından İran'ın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumlu yaklaşımının bir göstergesi şeklinde değerlendirdi.