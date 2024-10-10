Erakçi: Bu zorlu dönemi atlatabilmek için bölgenin uyanıklığa, bilgeliğe, cesarete ve işbirliğine ihtiyacı var

Seyyid Abbas Erakçi, 10 Ekim 2024 Perşembe sabahı X sosyal medya hesabında “Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la ortak endişe verici hayati konulara ilişkin çok önemli görüşmelerde bulundum.” mesajını paylaştı.

İsrail rejiminin tüm bölgeyi felakete sürüklediğine değinen Bakan Erakçi “Bu zorlu dönemi atlatabilmek için bölgenin uyanıklığa, bilgeliğe, cesarete ve iş birliğine ihtiyacı var.” ifadesine dikkat çekti.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin diplomatik istişarelerin ardından Suudi Arabistan'a giden Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 9 Ekim Çarşamba akşamı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.