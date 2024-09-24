Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Finlandiya mevkidaşı ile görüştü

Dr.Mesud Pezeşkiyan, New York'a düzenlediği ziyaretinin ilk gününde programının devamında kaldığı otelde Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Ashtob ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikadaki yaklaşımının gerilimi azaltma, dünya ülkeleriyle yapıcı etkileşim ve barış, güvenlik ve istikrarın yaratılması olduğuna işaretle "Ortak bir bakış açısına ulaşmak için dünya ülkeleri arasında savaş ve çatışma yerine etkileşim ve diyaloğun gerekliliğini ve sorunların çözümünde çok taraflılığın zaruretini vurguluyoruz." dedi.

Dünyada barışın sağlanması, savaş ve işgalin önlenmesi amacıyla ülkeler arasında yakınlaşma sağlanmasında BM'nin rolünün önemine değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan " Tüm ülkeler uluslararası anlaşmalara uymadıkça dünya barışı ve güvenliğinin sağlanamayacağına inanıyoruz ve uluslararası sistemdeki kutuplaşmalardan uzak bir şekilde, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda hep birlikte buna karşı çıkması gerekiyor." vurgusunda bulundu.

Görüşmede Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Ashtob ülkesinin İran'la ilişkileri güçlendirme konusundaki ilgisini vurgulayarak Dr. Pezeşkiyan'ın İran milletinin cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, İran ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ayrıca "Nükleer anlaşmada yaşananlarda İran'ın hiçbir rolü veya hatasının olmadığına inanıyor, diyalog ve etkileşimlerin devam etmesiyle İran ile Avrupa arasındaki sorunların ve ihtilafların çözümüne tanık olacağımızı umuyoruz." diye ekledi.