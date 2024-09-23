Erakçi Cumhurbaşkanı'na atfedilen sözleri yalanladı

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bazı medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, İran'ın İsrail rejimiyle gerilimi azaltmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini şiddetle yalanlayarak sayın Pezeşkiyan'ın asla bu tür açıklamalarda bulunmadığını vurguladı.

Erakçi açıklamasının devamında "Yayınlanan haberlerin aksine, Dr. Pezeşkiyan bu sabah New York saatiyle bazı Amerikalı medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği cinayetleri ve Lübnan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınayarak bu suçların insani ve uluslararası standartların hiçbirine ilkesine uymadığını ve bunların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Tahran'da Şehit Haniye suikastı da dahil olmak üzere bu suçların cevapsız kalmayacağını ve bu cevabın zamanı gelince hayata geçirileceğini de açıkça belirtmiş oldu." ifadesine yer verdi.

Erakçi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik son saldırılarına kesinlikle kayıtsız kalmayacağını ve Lübnan'ı her yönüyle savunarak destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Bloomberg ağının bu asılsız iddiaları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Amerikan medyasıyla yaptığı toplantıda İran'ın İsrail rejimi ile gerilimi azaltmaya hazır olduğuydu.