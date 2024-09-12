Almanya,Hollanda,İngiltere ve Fransa büyükelçileri dışişleri bakanlığına çağırıldı

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının, İran'ın Ukrayna krizine müdahale iddiası ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı bazı yaptırımlar uygulanması ardından ABD yanlısı alışılmadık açıklamalarının devamında bazı Avrupalı ​​tarafların yapıcı olmayan açıklamalarını sürdürmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran'daki İngiliz, Fransız, Hollanda ve Alman temsilciliklerinin başkanları, Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından bugün (Perşembe) ayrı ayrı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Batı Avrupa Genel Müdürü, bu ülkelerin temsilcilik başkanlarıyla yaptığı görüşmede, bazı Batılı tarafların son dönemdeki yıkıcı açıklama ve eylemlerini şiddetle kınarken "Batı'nın İran halkına yönelik düşmanca politikasının devamı doğrultusunda bu tür pozisyon ve tedbirlerin alınmasında ısrar edilmesi değerlendirilmekte olup, bu durum elbette İran İslam Cumhuriyeti'nin uygun tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Mecid Nili Ahmedabadi, Ukrayna çatışmasına ilişkin ülkemizin açık ve ilan edilmiş pozisyonunu bir kez daha vurgulayarak "Daha önce de vurgulandığı gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'ya balistik füze sattığı yönündeki iddialar tamamen asılsız ve yanlıştır." diyerek "Amerika ve bazı Avrupalı ​​müttefikleri güvenlik ve barıştan bahsederken, Siyonist rejim de dahil olmak üzere ölümcül silahlar satmak dünyada bir gerilim ve kriz kaynağı oluşturuyor ve sonuçlarına göre yanlış politikalarından sorumlu olmaları da doğaldır." ifadesini vurguladı.

Avrupalı ​​taraflar bu görüşmede durumu başkentlerine ileteceklerini belirttiler.