16 Eyl 2024 18:27
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News ID: 85598600
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Pezeşkiyan: Mutlaka Türkiye'ye gideceğim

16 Eyl 2024 18:27
News ID: 85598600
Pezeşkiyan: Mutlaka Türkiye'ye gideceğim

Tahran,İRNA-  Düzenlenen basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan AA muhabirinin Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişki konulu sorusuna cevaben "Türkiye bizim dostumuz, kardeş ülkemizdir, akrabayız da diyebiliriz. İnanç ve  kültürümüz iç içedir ve Türkiye ile ortak yatırım yapmak istek ve arzumuzdur." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında "İranlıların Türkiye'ye rahatlıkla gelebilmesi, sizin de İran'a, Afganistan'a, Pakistan'a, Türkmenistan'a rahatlıkla gidebilmeniz için bir yol oluşturabiliriz. Mutlaka Türkiye'ye gideceğim ve Türk yetkilileri, yatırımcıları, akademisyenleri İran'a davet edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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