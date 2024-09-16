Batı, İsrail'in güvenliğinden endişe ediyor da neden Gazze ve Filistin için endişe etmiyor?

İşte Cumhurbaşkanı'nın gündeme taşıdığı önemli başlıklar:

-Yaptırımların kaldırılması konusunda FATF sorununu çözmekten başka çaremiz yok. FATF yeniden gündeme gelerek çözülsün diye Nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi de uygun bulursa mutlaka mektup yazacağım.

Dış konularda ise öncelikli olarak komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

- Dış diplomasiyi mutlaka onur, hikmet ve menfaat esasına göre yürüteceğiz.

- Bağlantılarımızın çoğu Çin, Rusya ve komşu ülkelerle.

Çin'in, Suudi Arabistan ile aramızdaki sorunların çözümüne yönelik arabuluculuk kapsamında attığı adım bölgedeki koordinasyon açısından büyük bir gelişmedir.

- İran ile Çin arasındaki 25 yıllık ortak anlaşmanın hayata geçirilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı olarak yazılanlar ve uygulanması gerekenlerin uygulanamama nedenini araştırıp yürürlüğe geçirmede kararlıyım.

- Elbette Çin ile tam uyumlu, stratejik bir ortak olacağız ve onu güçlendireceğiz, bundan sonra birlikte yapacağımız iletişimlerde yazılanları uygulamaya çalışacağız ve iş birliği artacaktır.

-Biz Müslümanların davranışlarının neden başkalarının da birbirimizle olan etkileşimlerimize hasretle bakmasına neden olmaması gerektiğini hep düşünüyorum.

Allah Resulü (sav), müminlerin değil, tüm Müslümanların kardeş olduğunuzu söylüyor. Neden sınırımız olmalı? Onların hükümeti ve otoritesi var, bizim de hükümetimiz ve otoritemiz var ama neden Pakistan'da, Afganistan'da, Kazakistan'da, İran'da bulunanlar kolayca trene binip Necef'e, Medine'ye, Mekke'ye, İstanbul'a gidemesinler?

- İran'da Yemen'deki Ensarullah'ın İsrail'e karşı kullandığı tipte hipersonik füzelerimiz yok. İnsan kaynaklarının Yemen'e gidişi bir hafta ertelenecek; Füze oraya nasıl gitti de görmediler?

-Yemenlilerin direnme gücünü bulması bir günün, bir haftanın, bir yılın, iki yılın işi değil. Bu teknolojinin bir savaş yılında elde edilmesi de imkansızdır.

- Uyum içinde olmamız, birbirimize yardım etmemiz, soykırım yapan İsrail'i protesto etmemiz ve ortak bir vizyona sahip olmamız şart.

- Dünyanın gözü önünde İsrail soykırım yapıyor ve kimse itiraz etmiyor. Batı, İsrail'in güvenliğinden endişe ediyor da neden Gazze ve Filistin için endişe duymuyor?

Dünya, kendi gücüne ve güçlerin desteğine sahip bir grubun masum insanları yok etmesine ve ardından İran'ın onlara füze verdiğinden endişe etmesine izin vermemelidir.

- Batı, İran'ın Yemen'e hiçbir şekilde füze gönderemeyeceğini biliyor; Füze gücümüz var ama Yemen'e füze vermiyoruz. Yemen, savaştan önce füze yapma teknolojisine sahipti ve üretmekteydi.