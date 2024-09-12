12 Eyl 2024 12:10
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News ID: 85594474
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İran’dan İsrail’in Gazze'deki BM Okulu saldırısına tepki

12 Eyl 2024 12:10
News ID: 85594474
İran’dan İsrail’in Gazze'deki BM Okulu saldırısına tepki

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Nuseyrat Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek, “Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı okullar ve çadırlar, İsrail rejiminin günlük bombardıman ve roket saldırılarının en önemli hedefleri haline geldi.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim savaş uçaklarının Nuseyrat Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek, “Siyonist rejimin Gazze’de UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlediği saldırıda şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu. Bu okulda binlerce yerinden edilmiş Filistinli yaşıyor.” ifadesini kullandı.

Kenani paylaşımının devamında, “Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı okullar ve çadırlar, İsrail rejiminin günlük bombardıman ve roket saldırılarının en önemli hedefleri haline geldi. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Siyonist rejime bomba ve füze ihraç eden diğer hükümetlere diyorum.” ifadelerine yer verdi.

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