İran’ın nükleer sanayi hedefleri İslami’nin Viyana’daki konuşmalarının odağı oldu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Viyana’ya gittiğini belirtti.

İslami, 68. yıllık Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurul toplantısının hemen öncesinde, Viyana’da İran’ın Avusturya Büyükelçisi Dr. Abbas Bakırpur Ardakani ve İran’ın Viyana’daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Büyükelçi Dr. Muhsin Naziri Asl tarafından karşılandığını belirtti.

İslami mesajının devamında " 15 Eylül Pazartesi günü Ajans Genel Kurul toplantısında konuşma yaparak, ülkemizin barışçıl nükleer sanayiinin yeteneklerini ve gerçek hedeflerini açıklayacağım ve İran İslam Cumhuriyeti’nin pozisyonunu ifade edeceğim.” ifadelerini kullandı.

İslami, bu etkinlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ve çeşitli ülkelerin üst düzey nükleer yetkilileriyle nükleer konular ve ikili işbirlikleri hakkında görüşmeler yapacağını da vurguladı.

Ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu konferansın yan etkinliğinde Atom Enerjisi Kurumu’nun 50. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek bir oturumda en önemli bilimsel ve teknolojik deneyimlerini ve başarılarını katılımcılarla paylaşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı mesajının sonunda, İran nükleer sanayi standının konferansın yan sergisinde yer almasının da büyük önem taşıdığını, ve inşallah bu standın, İran nükleer sanayiinin değerli ve barışçıl hedef ve başarılarını dünyaya tanıtacağını ifade etti.