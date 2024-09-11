Şehit Tümgeneral Mahmudabadi Hava Üssü açıldı

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami törende yaptığı konuşmada, kara kuvvetleri komutanları ve savaşçılarının dağlara anlam kattığını, askerlerin ise yöneticilerin ve valilerin süsü ve halkın kalkanı olduğunu belirtti.

Hüseyin Selami, bütün stratejilerin sahada bir karşılığı olması gerektiğini ve bir ülkenin inisiyatif almasının onun için gerekli gücü sağladığını, tüm başarıların kara gücüne dayandığını ifade etti. Ayrıca, şeytani güçlerin güvenlik, refah ve ilerlemesinin, diğerlerini yok etmek ve katletmek anlamına geldiğini, bunun en açık örneğinin Gazze'de görüldüğünü ekledi.

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Ekber Purcemşidiyan da, ülkenin kuzeybatısında karşı-devrimci güçlerle ve düşmanlarla savaştıklarını, bu bölgede kötü niyetli kişilerin eylemlerine karşı çeşitli operasyonlar yürüttüklerini söyledi.

Purcemşidiyan, savunma ve mücadele alanında bu üs gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini ve bunların çok verimli sonuçlar doğuracağını belirtti.