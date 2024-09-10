10 Eyl 2024 17:49
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News ID: 85592845
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Pezeşkiyan çarşamba günü Irak'a gidecek

10 Eyl 2024 17:49
News ID: 85592845
Pezeşkiyan çarşamba günü Irak'a gidecek

Tahran, İRNA- Çarşamba günü, cumhurbaşkanlığı döneminin ilk yurt dışı gezisinde, siyasi ve ekonomik yetkililerden oluşan üst düzey bir heyetin başında bulunan Mesud Pezeşkiyan, üç günlük resmi bir ziyaret için Irak'a gidecek.

Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani'nin resmi daveti üzerine gerçekleştirilecek bu ziyarette,  Başbakan, Cumhurbaşkanı, Meclis ve yargı kurumu başkanları ile resmi görüşmelerin yanı sıra ortak işbirliği belgelerine imza atılacağı ve Cumhurbaşkanı'nın Irak'ta yaşayan iş insanları ve İranlılarla da görüşeceği belirtildi.

Pezeşkiyan, Bağdat'taki resmi ziyaretlerin ardından Necef ve Kerbela kentlerine de giderek  Emirül Mümin ve İmam Hüseyin'in (as)  türbelerini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı ayrıca İranlı firmaların Basra'daki bazı projelerini de ziyaret edecek ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin resmi daveti üzerine Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye'ye gidecek.

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