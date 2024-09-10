Pezeşkiyan çarşamba günü Irak'a gidecek

Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani'nin resmi daveti üzerine gerçekleştirilecek bu ziyarette, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Meclis ve yargı kurumu başkanları ile resmi görüşmelerin yanı sıra ortak işbirliği belgelerine imza atılacağı ve Cumhurbaşkanı'nın Irak'ta yaşayan iş insanları ve İranlılarla da görüşeceği belirtildi.

Pezeşkiyan, Bağdat'taki resmi ziyaretlerin ardından Necef ve Kerbela kentlerine de giderek Emirül Mümin ve İmam Hüseyin'in (as) türbelerini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı ayrıca İranlı firmaların Basra'daki bazı projelerini de ziyaret edecek ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin resmi daveti üzerine Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye'ye gidecek.