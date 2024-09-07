Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ordu Komutanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra Ordu Komutanlığı ve Kurmay Üniversitesi'ni ziyaret ederek bu üniversitenin çeşitli bölümlerini gezdi ve ordu komutanlarıyla görüştü.

Bu ziyarette, Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla, insansız hava araçları gücü, istihbarat hakimiyeti, öz yeterlilik, operasyonel hazırlıklar ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara, hava, deniz sınırlarında ve uluslararası sularda güçlü varlığı gibi en son başarılar ve yetenekler, bir belgesel formatında Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Bu ziyarette, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musevi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitaben yaptığı konuşmada ordunun ulusal gücü artırma konusundaki en önemli stratejilerini anlattı.

Ayrıca, Ordu Kurmay Üniversitesi Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Veliyund, sekiz yıllık Kutsal Savunma dönemi ve sonrasında bu üniversitenin belirleyici ve etkili faaliyetleri ile ordunun ve silahlı kuvvetlerin eğitim ihtiyaçlarının güncel tehditlere uygun olarak karşılanması konusunda bir rapor sundu.

Programda, kara, hava savunma, hava ve deniz kuvvetleri komutanları da stratejik, operasyonel, öz yeterlilik ve eğitimle ilgili faaliyetlerinin bir kısmını sundular.

Cumhurbaşkanının orduyu ziyaret programında ayrıca Ordu Kurmay Üniversitesi'nin savaş oyunları merkezini ziyaret etmek ve bu üniversitenin derslerine katılmak da yer aldı.