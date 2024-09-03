Pezeşkiyan'dan Filistin direnişine kesin destek vurgusu / Emir Abdullahiyan diplomasi emiriydi

Mesud Pezeşkiyan, Gurbetçi Mücahitler'in Dokuzuncu Toplantısı'na gönderdiği mesajda, ülkemizin şehit Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı bilgili bir diplomat, diplomasi emiri ve direnişçi bir diplomatın tam bir örneği olarak nitelendirerek "Ben, hükümete katıldığımdan beri Filistin halkı ve dünyanın mazlumları için kayıtsız şartsız desteğimi ilan ettim ve her alanda onların haklarını savunmaya hazır olduğumu belirttim." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Her zaman, hangi sorumlulukta ve hangi koşulda olursa olsun, adalet arayışını ve hak arayanları ve mazlumları desteklemeyi kendimize görev bilmeliyiz. Şüphesiz, adalet ve hak arayışı, aydın vicdanlar ve seçkinler için adalet ve refahın gölgesinde parlak bir gelecek çizmek ve gerçekleştirmek için bir ışık olabilir." ifadelerini kullandı.