3 Eyl 2024 18:24
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News ID: 85586809
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Pezeşkiyan'dan Filistin direnişine kesin destek vurgusu / Emir Abdullahiyan diplomasi emiriydi

3 Eyl 2024 18:24
News ID: 85586809
Pezeşkiyan'dan Filistin direnişine kesin destek vurgusu / Emir Abdullahiyan diplomasi emiriydi

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, Gurbetçi Mücahitler'in Dokuzuncu Toplantısı'na gönderdiği mesajda, şehit Emir Abdullahiyan 'ın takdire şayan hizmetlerini anarken, On Dördüncü Hükümet'in özellikle işgalci Siyonist rejime karşı mazlum Filistin halkının direnişi başta olmak üzere dünyanın tüm mazlumlarının mücadelelerini desteklemeye ve tam destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, Gurbetçi Mücahitler'in Dokuzuncu Toplantısı'na gönderdiği mesajda, ülkemizin şehit Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı bilgili bir diplomat, diplomasi emiri ve direnişçi bir diplomatın tam bir örneği olarak nitelendirerek "Ben, hükümete katıldığımdan beri Filistin halkı ve dünyanın mazlumları için kayıtsız şartsız desteğimi ilan ettim ve her alanda onların haklarını savunmaya hazır olduğumu belirttim." dedi. 

Pezeşkiyan ayrıca "Her zaman, hangi sorumlulukta ve hangi koşulda olursa olsun, adalet arayışını ve hak arayanları ve mazlumları desteklemeyi kendimize görev bilmeliyiz. Şüphesiz, adalet ve hak arayışı, aydın vicdanlar ve seçkinler için adalet ve refahın gölgesinde parlak bir gelecek çizmek ve gerçekleştirmek için bir ışık olabilir." ifadelerini kullandı. 

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