Paris 2024 Paralimpik Oyunları; İran temsilcilerinin ikinci gün müsabakaları

Bugün Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde İran temsilcileri 7 dalda rakipleriyle karşılaşacak.

Kadınlar kategorisi tekli para okçulukta Fateme Hemmeti saat 10.30'da rakibiyle karşılaşacak.

Ayrıca İran' ın iki temsilcisi Hadi Nuri ve Ali Sina Manşazade saat 17.00'den itibaren erkekler tekli yerleşkesinde yarışacak.

Menşazade Kanada'dan bir rakiple ve Nuri de İtalya temsilcisiyle karşılaşacak.

Para atıcılık alanında ise Rukiye Şocai saat 10.30'da, Seyed Muhammed Rıza Mirşafi ise 12.45'te yarışacak.

Bugünkü müsabakalarda ülkemizi temsil eden diğer temsilci ise saat 11:00'de eksi 63 kiloda para tekvandoda yarışacak olan Said Sadekianpur oldu.

İran takımı bugün voleybolda saat 15.30'dan itibaren ilk maçında Ukrayna ile, golbolda ise saat 14.45'ten itibaren Fransa ile karşılaşacak.

Bugünkü yarışmada ülkemizin son temsilcileri ise saat 20.30'dan itibaren Para koşuculuk dalında Hamid Emiri, Zafer Zakir ve Peresto Habibi yarışmaya katılacak.