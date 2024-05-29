İran Spor Bakanı: Paris Olimpiyatları başlamadan Gazze'de ateşkes ilan edilmeli

Çok sayıda sporcu ve ülkenin spor camiasıyla birlikte İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde hazır bulunan İran Spor ve Gençlik Bakanı Kiyumers Haşimi, yaptığı açıklamalarda "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye ülkelerin spor bakanları toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'n Gazze'de işlediği suçları kınadığını ve her zaman savunmasız Gazze halkının yanında yer aldığını bir kez daha ilan ettik" dedi.

Haşimi, spor camiasının İmam Humeyni'yi (r.a) her zaman saygıyla andığını belirterek, "ŞİÖ'ye üye ülkelerin spor bakanları toplantısında Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları başlamadan önce, Filistinli sporcuların oyunlara katılabilmesi için uluslararası toplum tarafından Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini duyurduk" diye konuştu.