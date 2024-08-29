29 Ağu 2024 13:28
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News ID: 85582448
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Çin, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi

29 Ağu 2024 13:28
News ID: 85582448
Çin, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi

Tahran, İRNA- Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını, yabancı güçlerin de Suriye'deki yasa dışı askeri varlığına son vermesini istedi.

"CGTN"nin haberine göre, Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

İlgili taraflardan azami itidal göstermelerini ve Suriye dahil bölge ülkelerinin istikrarını korumak için özel çaba göstermelerini isteyen Shuang, ayrıca İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve yabancı güçlerin Suriye'deki yasa dışı askeri varlığına son vermesini istedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı, bölge dışındaki büyük güçlere bölgedeki gerilimin azaltılmasında yapıcı bir rol oynama çağrısında bulundu.

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