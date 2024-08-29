Çin, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi

"CGTN"nin haberine göre, Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

İlgili taraflardan azami itidal göstermelerini ve Suriye dahil bölge ülkelerinin istikrarını korumak için özel çaba göstermelerini isteyen Shuang, ayrıca İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve yabancı güçlerin Suriye'deki yasa dışı askeri varlığına son vermesini istedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı, bölge dışındaki büyük güçlere bölgedeki gerilimin azaltılmasında yapıcı bir rol oynama çağrısında bulundu.