21 Ağu 2024 12:36
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News ID: 85574909
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Gazze savaşı Siyonist rejimin ekonomisini çökertti

21 Ağu 2024 12:36
News ID: 85574909
Gazze savaşı Siyonist rejimin ekonomisini çökertti

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin ekonomistleri, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaş sonucunda bu rejimin ekonomisinin çöktüğünü duyurdu.

Ekonominin daralması ve yatırımların azalması nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarında gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinde gerileme görüldü.

Siyonist medya, İstatistik Merkezi'nin yayınladığı verilere göre Siyonist rejimin ekonomisinin Nisan-Haziran dönemine göre küçüldüğünü, ihracatın da ciddi oranda azaldığını duyurdu.

İstatistik Merkezi’nin yayınladığı ön bilgilere göre, Filistin direnişiyle yaklaşık 11 ay süren savaşın ihracat ve yatırım sektörüne ağır zararlar verdiği için Siyonist rejimin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çok yavaş bir yükseliş eğilimiyle karşı karşıya kaldı. 

Yıllık gayri safi yurtiçi hasıla, Nisan-Haziran döneminde önceki üç aya göre yüzde 1,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 azaldı.

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