Bahreyni: İsrail rejiminin sivillere ve Filistin bölgelerine yönelik eylemleri, açık terörizm örneğidir

Ali Bahreyni, İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, keyfi veya yargısız infazlar özel raportörü Maurice Tidball Benzou ve Filistin topraklarındaki insan hakları durumu özel raportörü Francesca Albanese'ye üç ayrı mektup göndererek, İsrail rejiminin insanlık dışı eylemlerine ve özellikle Filistinli siyasi lider İsmail Heniye'ye yönelik suikasta karşı İran'ın şiddetli itirazını ifade etti.

Bahreyni, mektuplarında , İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşüne göre Hamas, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden bir özgürlük hareketidir ve bu açıdan bakıldığında, Hamas liderlerine yönelik suikastlar, Filistin halkının işgali sona erdirme ve kendi kaderini tayin etme mücadelesini sona erdirmeyi ve İsrail'in Filistin liderlerini ortadan kaldırarak, Filistin'in siyasi kimliğini ve Filistin halkının bağımsız bir devlete sahip olma hakkını ortadan kaldırmayı amaçladığını açıkça belirtti.

Bahreyni, Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi, İsrail rejiminin kurumlarının terörist olarak tanınması gerektiğini belirttiği ve Uluslararası Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi'nin 2.1 maddesine atıfta bulunarak, İsrail rejimi tarafından sivillere ve Filistin bölgelerine karşı yapılan eylemlerin açıkça terörizm olduğunu ifade etti.

Daimi Temsilci ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan danışma görüşüne işaret ederek, bu hakkı ihlal eden herhangi bir eylemin yasa dışı olduğunu belirtti.

Cenevre'deki BM nezdindeki İran Büyükelçisi, İsmail Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle eleştirerek, bu eylemin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve kesin bir şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.