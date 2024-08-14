Ruh sağlığı merkezlerine çifte baskı; Siyonistler ilaç stokluyor

İran ve Hizbullah'ın olası saldırısından korkan Siyonistler, gıda ve ilaç stoku yapma telaşına kapılmış durumda ve ruhsal kaygıları önemli ölçüde artmış görünüyor. İsrail'in "Walla" haber sitesinin bildirdiğine göre, Hizbullah veya İran'dan geniş çaplı bir misilleme korkusu nedeniyle danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetleri sunan merkezler yoğun bir baskı altında.

Haberde, İran ve Hizbullah'ın saldırısının kesinleşmesinin ardından İsrailli yerleşimcilerin ruh sağlığı hizmeti veren merkezlere yaptığı çağrılarda büyük bir artış yaşandığı belirtildi.

Bu medya organı ayrıca İsraillilerin ilaç ve ilk yardım malzemeleri talebinde ciddi bir artış olduğunu kaydetti.

Siyonist rejimin eczacılar birliği başkanı da Walla'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin ilaç satın alma taleplerinde artış yaşandığını doğruladı. Güvenlik durumu nedeniyle, üç aylık bir süre için büyük miktarlarda ilaç depolandığını belirtti.