Aref, Suudi Veliaht Prensini İran’a davet etti; Tahran-Riyad ilişkilerinde geri dönüşsüz yol

Acil olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği zirvesine katılmak ve burada konuşma yapmak amacıyla Riyad’a giden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, Pazartesi akşamı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde atılan adımlar ile işgalci rejimin vahşi saldırılarının durdurulması ve Filistin ve Lübnan halkına yardım sağlanması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Suudi Veliaht Prensi tarafından sıcak bir şekilde karşılandıktan sonra Suudi Arabistan’ın Riyad zirvesindeki misafirperverliği için teşekkür ederek, son aylarda iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir yolun açıldığını ve bu yolun geri dönüşsüz olduğunu vurguladı.

Dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı’nın selamlarını da ileten Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Suudi Veliaht Prensi’ni İran’a davet etti.

Aref, bölge ülkelerinin Gazze’deki soykırımın devam etmesini ve Siyonist rejimin bölgedeki saldırganlığını önlemek için kararlı bir tutum benimsemesi ve koordineli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail ve destekçilerinin İran ve Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilerden rahatsız olabileceğini ve bu yolda engeller çıkarabileceğini ifade ederek, bu ilişkinin iki ülke halkı, bölge ve İslam dünyası için önemli ve gerekli olduğunun altını çizdi ve yakın ve maksimum iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın sağduyulu tutumuna teşekkür ederek, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmelere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere iki ülke arasında ilişkilerin ve iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkat çeken Muhammed bin Selman, son bir yıl içerisindeki bölgesel olayların bu ilişkilerin gelişmesi için hiçbir engel teşkil etmediğini ve etmeyeceğini belirterek 2025 yılı sonuna kadar bölgenin iki büyük ülkesi olan İran ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerinin en üst seviyeye çıkacağından emin olduğunu ifade etti.