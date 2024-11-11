11 Kas 2024 10:07
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News ID: 85655924
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İran, Siyonist rejimin Şam'ın Zeynebiye bölgesine saldırısını kınadı

11 Kas 2024 10:07
News ID: 85655924
İran, Siyonist rejimin Şam'ın Zeynebiye bölgesine saldırısını kınadı

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Pazar günü Şam'ın Zeynebiye bölgesindeki bir konut binasına yönelik, çok sayıda masum Suriye vatandaşının şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırısını kınadı.

İsmail Bekaî, işgal rejiminin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırılarının tekrarlanmasına değinerek, bu rejimin Gazze'deki soykırımının ve Lübnan'a yönelik saldırganlığının devam etmesiyle birlikte Siyonist rejimin suçlarının devam etmesini ABD ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin bu rejime koşulsuz desteğinin bir sonucu olarak değerlendirdi ve bu hükümetleri İsrail rejiminin soykırım ve savaş suçlarına ortak olduklarını söyledi.
Filistinlilere yönelik soykırım konusunda ilgili uluslararası kurumların eylemsizliğini ve Siyonist rejimin Lübnan ve Suriye'ye yönelik sürekli saldırganlığını kınayan Bekaî, Uluslararası toplumun Siyonist rejime karşı silah ambargosu uygulanması, Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmesi, bu rejimin liderlerinin yargılanması ve cezalandırılması da dahil olmak üzere pratik ve etkili kararlar almasını talep etti.
Siyonist rejimin Pazar günü Şam'ın Zeynebiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi şehit olurken 17 kişi de yaralandı.

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