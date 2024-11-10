İlaç yaptırımları nedeniyle İranlı hasta çocuklar hayatını kaybediyor

İran Adalet Bakanı, kanser, Akdenniz anemisi ve epidermolizis bülloza (kelebek hastalığı) gibi hastalıklardan muzdarip çocukların, ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlar yüzünden gereken ilaçlara erişemediklerini ve her yıl bu sebepten dolayı birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konulu uluslararası bir konferansa katılmak üzere Kolombiya’da bulunan Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, konferansın ardından BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Nacat Mula Macid ile görüştü.

Rahimi, özellikle İsrail rejiminin, Gazze ve Lübnan’daki çocuklara yönelik saldırılarının çocuklara karşı işlenen en ağır şiddet türlerinden biri olduğunu belirterek, İran’ın bu insanlık dışı saldırıları kınadığını ifade etti. Ayrıca BM ve diğer ülkelerin çabalarıyla bu şiddetin sona ermesini ve sorumluların uluslararası düzeyde yargılanmasını umduklarını dile getirdi.

UNICEF Genel Müdürü Omar Abdi ile yaptığı görüşmede ise Adalet Bakanı, çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik uluslararası iş birliğini desteklediklerini belirtti.

İsrail rejiminin, Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının masum kadın ve çocukların ölümüne, evsiz kalmasına ve kaybolmasına neden olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Rahimi, İran’ın önerisiyle, bölgedeki mağdur çocuklara destek sağlamak amacıyla UNICEF öncülüğünde özel bir destek fonu kurulması teklifinde bulundu.