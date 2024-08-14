BM: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil; Ateşkes şiddetle gereklidir

BM Siyasi İşler ve Barış İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Salı günü yerel saatle Gazze'deki Güvenlik Konseyi toplantısında ve İsrail'in okul bombalamasına ilişkin yaptığı konuşmada "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) el-Tâbiîn okuluna hava saldırısı 10 Ağustos'un başlarında gerçekleşti. Yerel Filistin kaynaklarına göre, onlarca Filistinli öldü ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı." dedi.

DiCarlo, BM Genel Sekreteri'nin, yüzlerce Filistinli ailenin sığındığı bir okula yapılan başka bir saldırı sonucunda Gazze'deki sivil kayıpların devam etmesini kınadığını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, ancak sivillere giderek küçülen alanlara taşınma talimatı verilmeye devam edildiğini belirtti. Savaşın başlamasından bu yana 10 ay geçti ve bölgesel gerilimlerin artma riski her zamankinden daha belirgin durumda.