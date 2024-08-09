9 Ağu 2024 22:00
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News ID: 85563129
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Velayeti’den Yahya Sinvar’a tebrik mesajı

9 Ağu 2024 22:00
News ID: 85563129
Velayeti’den Yahya Sinvar’a tebrik mesajı

Tahran, İRNA- İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, gönderdiği bir mesajda yeni seçilen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ı tebrik etti.

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, gönderdiği bir mesajda yeni seçilen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ı tebrik etti.

Velayetinin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kuşkusuz, Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmeniz Hamas liderlerinin geçmişte olduğunu gibi cani Siyonist rejime karşı mücadele ve Kudüs’ün özgürlüğü konusunda daha kararlı adım atacaklarını gösterdi. Çünkü direnişin yolu sonsuzdur ve direniş bayrağı bir komutanın elinden düşünce başka bir komutan bu bayrağı dalgalandıracak. Zaferin yolu direnişten geçiyor; bunu direniş cephesinin savaşçıları ve Gazze ve Filistin’in cesur ve yiğit halkı, Siyonist suç rejimine karşı mücadelede kanıtladı. Cani Siyonist rejime karşı mücadeledeki onurlu geçmişiniz ve direniş gruplarının birlik ve beraberliği Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve Filistin'i işgal edenlerin zulmünün ortadan kaldırılması yönündeki hedefe ulaşmak için Kudüs Şehidi İsmail Haniye'nin yolunun devamını vaat ediyor.”

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